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В Украине началась регистрация на пробное ЗНО-2020

В Украине началась регистрация на пробное ЗНО-2020 - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
03.01.2020, 09:55

Регистрация для участия в пробном ЗНО продлится до 24 января

Сегодня начинается регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).

Зарегистрироваться для участия в пробном внешнем независимом оценивании можно с 3 до 24 января 2020 года.

Пробное тестирование по украинскому языку и литературе состоится 21 марта, по истории Украины, по математике, по биологии, географии, физики, химии, а также по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому) - 28 марта.

Лица, которые зарегистрируются для участия в пробном тестировании, будут иметь возможность:

  • ознакомиться со стандартизированными тестами, соответствующие требованиям программ, характеристикам и структуре сертификационных работ внешнего независимого оценивания 2020 года;
  • выполнить пробный тест и попрактиковаться в заполнении бланков ответов;
  • узнать правильные ответы к заданиям пробного тестирования, будут размещены на сайте Украинского центра оценивания качества образования в определенное время;
  • получить результат пробного тестирования с помощью специального сервиса (по желанию);
  • психологически настроиться на прохождение внешнего независимого оценивания;
  • научиться эффективно распределять время;
  • оценить свой уровень знаний.

9 сентября Украинский центр оценивания качества образования  опубликовал график проведения ЗНО в 2020 году.

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ЗНО-2020 пробное тестирование
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