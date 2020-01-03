В Украине началась регистрация на пробное ЗНО-2020

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Сегодня начинается регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).

Зарегистрироваться для участия в пробном внешнем независимом оценивании можно с 3 до 24 января 2020 года.

Пробное тестирование по украинскому языку и литературе состоится 21 марта, по истории Украины, по математике, по биологии, географии, физики, химии, а также по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому) - 28 марта.

Лица, которые зарегистрируются для участия в пробном тестировании, будут иметь возможность:

ознакомиться со стандартизированными тестами, соответствующие требованиям программ, характеристикам и структуре сертификационных работ внешнего независимого оценивания 2020 года;

выполнить пробный тест и попрактиковаться в заполнении бланков ответов;

узнать правильные ответы к заданиям пробного тестирования, будут размещены на сайте Украинского центра оценивания качества образования в определенное время;

получить результат пробного тестирования с помощью специального сервиса (по желанию);

психологически настроиться на прохождение внешнего независимого оценивания;

научиться эффективно распределять время;

оценить свой уровень знаний.

9 сентября Украинский центр оценивания качества образования опубликовал график проведения ЗНО в 2020 году.

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