В Украине началась регистрация на пробное ЗНО-2020

Сегодня начинается регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).
Зарегистрироваться для участия в пробном внешнем независимом оценивании можно с 3 до 24 января 2020 года.
Пробное тестирование по украинскому языку и литературе состоится 21 марта, по истории Украины, по математике, по биологии, географии, физики, химии, а также по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому) - 28 марта.
Лица, которые зарегистрируются для участия в пробном тестировании, будут иметь возможность:
9 сентября Украинский центр оценивания качества образования опубликовал график проведения ЗНО в 2020 году.
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