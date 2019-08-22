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На Закарпатье учительница сдала ЗНО на 200 баллов: фото

На Закарпатье учительница сдала ЗНО на 200 баллов: фото - Фото
Иллюстративное фото: LIGA.net
22.08.2019, 16:59

Анна Федосеева решила провести эксперимент, чтобы доказать ученикам - сдать ЗНО на высокий бал возможно

Репетирор из Мукачево на Закарпатье Анна Федосеева получила областную награду за эксперимент: она сдала внешнее независимое оценивание по химии и биологии на 200 баллов, чтобы доказать ученикам, что сдать ЗНО на высокий бал - просто и возможно. Об этом сообщает Укринформ.

"Меня удивило, когда после публикации результатов ЗНО я узнала, что одним из четырех двухсотбальников, которые сдавали ЗНО в этом году, стала жительница Мукачево Анна Федосеева, по специальности - учительница информатики, химии и права, доцент Донецкого университета, в прошлом - жительница Макеевки Донецкой области", - отметила директор департамента образования и науки Закарпатской ОГА Анна Сопкова.

Федосееву наградили памятным знаком "Мудрая сова".

Анна Федосеева (фото - facebook.com/Анна Федоссева)

"В моей жизни было множество экзаменов, а вот ЗНО никогда сдавать не приходилось, и все мои рассказы ученикам были не о собственном опыте. И вот в этом году я решила это исправить и сдать ЗНО лично, увидеть все моменты организации, проведения экзамена и доказать, что в сдаче ЗНО на 200 баллов нет ничего сложного и недостижимого", - сказала Федосеева.

Фото: facebook.com/Анна Федоссева

Остальные победители по ЗНО на Закарпатье - это выпускники сельских общеобразовательных школ - Аделина Федак, выпускница Лучковской ООШ и Валерия Кашмей, выпускница Великоберезнянской гимназии. Обе девушки стали студентками, Алина Федак будет учиться в Национальном медуниверситете имени Богомольца, а Валерия Кашмей - в Буковинском университете.

  • 20 августа портал Osvita.ua составил традиционный ежегодный список из 200 лучших школ Украины по результатам ЗНО.

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зно 200 баллов Анна Федосеева
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