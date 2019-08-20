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Киев снова не первый. ТОП-200 школ Украины по результатам ЗНО

Киев снова не первый. ТОП-200 школ Украины по результатам ЗНО - Фото
Фото: depositphotos
20.08.2019, 18:15

Опубликован список лучших средних учебных заведений страны

Портал Osvita.ua составил традиционный ежегодный список из 200 лучших школ Украины по результатам ЗНО.

За основу рейтинга брался средний бал внешнего оценивания выпускников учебного заведения.

Практически во всех школах, которые числятся в рейтинге, экзамен смогли сдать 100% учеников. Наименьшим (97%) этот показатель был у Херсонского лицея при Херсонском областном совете.

Лучшей школой Украины, согласно рейтингу, стал Львовский физико-математический лицей-интернат при Университете имени Франка. В пятерку лучших также вошли три киевских лицея ("Интеллект", №145, технический при КПИ) и днепровский лицей информационных технологий при Университете имени Гончара.

С полным списком 200 лучших школ Украины по результатам ЗНО 2019 можно ознакомиться на сайте Osvita.ua.

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