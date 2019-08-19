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"Пусть служить идут". Боевики не выпускают студентов - ГУР

"Пусть служить идут". Боевики не выпускают студентов - ГУР - Фото
Боевики в Донецке (фото - LIGA.net)
19.08.2019, 14:03

Террористы объявили на временно оккупированных территориях так называемый призыв

Боевики террористических организаций ЛНР и ДНР запретили выпускниками школ и студентам покидать территорию временного оккупированного Донбасса. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

По данным ГУР, с помощью таких противоправных методов террористы планируют бороться с "уклонениями" от так называемого призыва.

"Для предотвращения уклонения юношей от этого "призыва" российские оккупационные администрации ограничили выезд за пределы оккупированных территорий студентов и выпускников общеобразовательных учебных заведений", - говорится сообщении.

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