"Пусть служить идут". Боевики не выпускают студентов - ГУР

Боевики в Донецке (фото - LIGA.net)

Боевики террористических организаций ЛНР и ДНР запретили выпускниками школ и студентам покидать территорию временного оккупированного Донбасса. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

По данным ГУР, с помощью таких противоправных методов террористы планируют бороться с "уклонениями" от так называемого призыва.

"Для предотвращения уклонения юношей от этого "призыва" российские оккупационные администрации ограничили выезд за пределы оккупированных территорий студентов и выпускников общеобразовательных учебных заведений", - говорится сообщении.

амглавы ОП и кандидат на пост генпрокурора Руслан Рябошапка заявил о возможной ратификации Римского статута Международного уголовного суда . В соответствии с данным актом, данные действия боевиков могут быть квалифицированы как принуждение к службе на стороне противника, что является военным преступлением. Ранее з

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