ФСБ впервые посчитала въехавших из Украины студентов - СМИ

Российская граница (Фото: EPA)

Федеральная служба безопасности России впервые раскрыла данные о числе приехавших в страну студентов из-за рубежа. Об этом сообщает российский РБК.

По информации, опубликованной СМИ, пограничники ФСБ с начала 2019 года ведут статистику по числу иностранцев, которые приезжают в РФ для учебы. Ранее таких подсчетов не было. В ноябре 2018 года Росстат утвердил инструментарий для наблюдения ФСБ за иностранцами.

Сообщается, что за первые два квартала в РФ въехали 181,5 тысяч студентов. Из них с территории Украины - 13,7 тысяч. В данном списке Украина занимает четвертую позицию. Тройка выглядит так: Казахастан (59,3 тысячи), Китай (21,2 тысячи) и Узбекистан (14 тысяч).

Важно, что в отношении Украины не уточняется, цифры касаются лишь подконтрольной правительству территории, либо же с учетом оккупированных районов Донбасса и аннексированного Крыма.

Ранее в СБУ сообщили, что ФСБ РФ терроризирует украинцев, которые рыбачат на Азове.

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