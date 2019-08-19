ФСБ впервые посчитала въехавших из Украины студентов - СМИ

Федеральная служба безопасности России впервые раскрыла данные о числе приехавших в страну студентов из-за рубежа. Об этом сообщает российский РБК.
По информации, опубликованной СМИ, пограничники ФСБ с начала 2019 года ведут статистику по числу иностранцев, которые приезжают в РФ для учебы. Ранее таких подсчетов не было. В ноябре 2018 года Росстат утвердил инструментарий для наблюдения ФСБ за иностранцами.
Сообщается, что за первые два квартала в РФ въехали 181,5 тысяч студентов. Из них с территории Украины - 13,7 тысяч. В данном списке Украина занимает четвертую позицию. Тройка выглядит так: Казахастан (59,3 тысячи), Китай (21,2 тысячи) и Узбекистан (14 тысяч).
Важно, что в отношении Украины не уточняется, цифры касаются лишь подконтрольной правительству территории, либо же с учетом оккупированных районов Донбасса и аннексированного Крыма.
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