В Украине наступит потепление: прогноз погоды на четверг и пятницу – карта

Завтра в Украину придет потепление, местами воздух прогреется до +19 градусов. Прогноз опубликован на сайте Укргидрометцентра.

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29 апреля в западных областях +15..+19 градусов, в центральных +13..+17, в южных +12..+17, в восточных +16..+18. Ночью в большинстве областей +3..+5, на юге до +9.

Незначительные осадки ожидаются в четверг в Закарпатской, Львовской, Волынской областях и в Крыму.

В пятницу, 30 апреля, на западе Украины воздух прогреется до +17..+21 градусов, в центральных областях и на юге до +15..+19, на востоке страны – до +16..+18. Ночью +6..+9, в Луганской области +3..5.

На западе Украины, в Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Киевской областях возможны небольшие дожди и грозы.

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Денис Юдин

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