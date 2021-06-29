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В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидаются грозы и град

Цей матеріал також доступний українською
29.06.2021, 13:20
В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидаются грозы и град - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

Сегодня, 29 июня 2021 года, до конца суток почти во всех областях Украины ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквалы. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Синоптики присвоили погодным условиям во всех областях, кроме Одесской, Николаевской, Херсонской и Крыма, первый уровень опасности – потенциально опасные.

В областях, где объявлено штормовое предупреждение, ожидаются грозы и порывы ветра до 15-24 м/с.

В Закарпатской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях прогнозируют град.

Карта погодных условий:

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Денис Юдин
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