В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидаются грозы и град
29.06.2021, 13:20
Иллюстративное фото: pixabay.com
Сегодня, 29 июня 2021 года, до конца суток почти во всех областях Украины ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквалы. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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Синоптики присвоили погодным условиям во всех областях, кроме Одесской, Николаевской, Херсонской и Крыма, первый уровень опасности – потенциально опасные.
В областях, где объявлено штормовое предупреждение, ожидаются грозы и порывы ветра до 15-24 м/с.
В Закарпатской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях прогнозируют град.
Карта погодных условий:
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