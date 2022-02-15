В Украине под 30 000 новых заболевших COVID-19: Киев лидирует с отрывом

За сутки 14 февраля в Украине выявили 29 724 заболевших COVID-19 (днем ранее – 16 993). Больше всего новых инфицированных коронавирусом – в Киеве (4584), Одесской (3315) и Донецкой (1458) областях, передает пресс-служба Минздрава.

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Вчера умерли 305 пациентов (днем ранее – 142), выздоровели – 23 235 (9338), были госпитализированы – 1889 (2270).

Было сделано 111 624 тестов (60 375). Методом ПЦР – 52 692 (26 587), ИФА – 4678 (1873), экспресс-тестов – 54 254 (31 915).

На утро 15 февраля в Украине зафиксировали 4 572 417 заболевших за все время эпидемии коронавируса: умерли 103 255 инфицированных, выздоровели – 3 811 630.

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Динамика заболеваемости коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 4584 больных COVID-19 в сутки (днем ранее – 2293);

Винницкая область – 724 (401);

Волынская – 1179 (445);

Днепропетровская – 2446 (1171);

Донецкая область – 1458 (737);

Житомирская – 626 (739);

Закарпатская – 472 (292);

Запорожская – 1340 (468);

Ивано-Франковская – 317 (436);

Киевская – 1228 (530);

Кировоградская – 432 (258);

Луганская – 772 (245);

Львовская – 999 (736);

Николаевская – 954 (746);

Одесская – 3315 (1519);

Полтавская – 1375 (222);

Ровенская – 794 (395);

Сумская – 794 (500);

Тернопольская – 344 (361);

Харьковская – 1354 (1107);

Херсонская – 475 (721);

Хмельницкая – 679 (564);

Черкасская – 1192 (823);

Черновицкая – 648 (571);

Черниговская – 1223 (713).

Нет данных из временно оккупированных Крыма и части Донбасса.

В Минздраве заявили, что сейчас в Украине наблюдается стабилизация ситуации с коронавирусом.

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Марк Сировой

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