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В Украине под 30 000 новых заболевших COVID-19: Киев лидирует с отрывом

Цей матеріал також доступний українською
15.02.2022, 08:26
В Украине под 30 000 новых заболевших COVID-19: Киев лидирует с отрывом - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

За сутки 14 февраля в Украине выявили 29 724 заболевших COVID-19 (днем ранее – 16 993). Больше всего новых инфицированных коронавирусом – в Киеве (4584), Одесской (3315) и Донецкой (1458) областях, передает пресс-служба Минздрава.

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Вчера умерли 305 пациентов (днем ранее – 142), выздоровели – 23 235 (9338), были госпитализированы – 1889 (2270).

Было сделано 111 624 тестов (60 375). Методом ПЦР – 52 692 (26 587), ИФА – 4678 (1873), экспресс-тестов – 54 254 (31 915).

На утро 15 февраля в Украине зафиксировали 4 572 417 заболевших за все время эпидемии коронавируса: умерли 103 255 инфицированных, выздоровели – 3 811 630.

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Динамика заболеваемости коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 4584 больных COVID-19 в сутки (днем ранее – 2293);
Винницкая область – 724 (401);
Волынская – 1179 (445);
Днепропетровская – 2446 (1171);
Донецкая область – 1458 (737);
Житомирская – 626 (739);
Закарпатская – 472 (292);
Запорожская – 1340 (468);
Ивано-Франковская – 317 (436);
Киевская – 1228 (530);
Кировоградская – 432 (258);
Луганская – 772 (245);
Львовская – 999 (736);
Николаевская – 954 (746);
Одесская – 3315 (1519);
Полтавская – 1375 (222);
Ровенская – 794 (395);
Сумская – 794 (500);
Тернопольская – 344 (361);
Харьковская – 1354 (1107);
Херсонская – 475 (721);
Хмельницкая – 679 (564);
Черкасская – 1192 (823);
Черновицкая – 648 (571);
Черниговская – 1223 (713).

Нет данных из временно оккупированных Крыма и части Донбасса.

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Марк Сировой
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Украина киев коронавирус COVID-19 области
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