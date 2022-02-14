Ляшко о ситуации с COVID: Наблюдаем первые признаки стабилизации

После месяца роста количества заболеваний коронавирусом наблюдается стабилизация ситуации – пошли на спад как госпитализации, так и новые случаи COVID. Об этом на брифинге заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.

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"После четырех недель стремительного роста количества новых случаев COVID-19 в Украине начинаем наблюдать первые признаки стабилизации. Впервые за последние четыре недели недельное количество выявленных случаев и госпитализированных прекратило рост и демонстрирует спад", – подчеркнул он.

По словам министра, за прошлую неделю было зафиксировано на 7600 меньше случаев выявления коронавируса и на 1000 меньше госпитализаций.

Ляшко подчеркнул, что реальная ситуация оказалась лучше, чем прогноз, – стабилизация наблюдается на неделю раньше, чем предполагали.

Глава Минздрава добавил, что снижение количества заболеваний наблюдается во многих регионах. Значительное улучшение в Ивано-Франковской и Винницкой областях. Лидерами прироста на прошлой неделе были Запорожская область и Киев.

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Яна Катасонова

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