В борьбе с коронавирусом близится долгое "перемирие" – глава ВОЗ в Европе

На европейском континенте вскоре может наступить "длительный период спокойствия" в ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом заявил директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Европе Ханс Клюге, передает BBC.

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Обосновывая свой прогноз, доктор Клюге сослался на высокие показатели вакцинации против COVID-19, конец зимы и менее опасный характер варианта омикрон.

"Этот период повышенной защиты следует рассматривать как "прекращение огня", которое может принести нам прочный мир", – сказал Клюге.

Топ-чиновник ВОЗ отметил, что на прошлой неделе в Европе было выявлено около 12 миллионов новых случаев заражения вирусом – это самый высокий зарегистрированный показатель, но при этом не было значительного всплеска числа тех, кто нуждается в критической стационарной помощи.

Европейские страны, одна за другой отменяют противоэпидемические ограничения, вплоть до требования по ношению защитных масок.

Рекомендуют только оставаться дома, если есть симптомы COVID-19, а тех, кто так и невакцинировался, призывают избегать скопления людей. Также все еще действуют некоторые ограничения для пересечения границ.

Доктор Клюге призвал европейские страны продолжать кампании по вакцинации и наблюдении за штаммами, несмотря на его прогноз относительно "перемирия".

При этом он выразил уверенность, что даже при появлении более опасного варианта, чем омикрон, континент окажется в лучшем положении, чем в первые годы пандемии.

"Я считаю, что можно реагировать на новые варианты, которые неизбежно появятся, без введения таких разрушительных ограничений, которые нам были нужны раньше", – добавил Клюге.

Он призвал к индивидуальной ответственности, дальнейшей защите групп риска и усилиям по продвижении вакцинации во всем мире.

2 февраля в Украине зафиксировали рекорд по заражениям – под 40 000 случаев за сутки, при этом госпитализировали 4136 человек – меньше, чем накануне.

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Наталия Медведева

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