В Украине – рекордная заболеваемость коронавирусом: под 40 000 случаев за сутки

За сутки 2 февраля в Украине выявили рекордные 39 620 заболевших COVID-19 (днем ранее – 35 014). Больше всего новых инфицированных коронавирусом – в Одесской (2982) области, Киеве (2437) и Львовской (2369) области, сообщает пресс-служба Минздрава.

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По всей стране умерли 210 больных COVID-19 (днем ранее – 204), выздоровели – 9380 (9894), были госпитализированы – 4136 (4314).

Официально сделали 190 635 тестов (185 297). Методом ПЦР – 101 202 (93 280), ИФА – 7505 (8012), экспресс-тестов – 81 928 (84 005).

На утро 3 февраля в Украине зафиксировали 4 269 897 заболевших с начала эпидемии коронавируса: умерли 100 599 инфицированных, выздоровели – 3 641 474.

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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 2437 больных COVID-19 в сутки (днем ранее – 2499);

Винницкая область – 1407 (1252);

Волынская – 1352 (1016);

Днепропетровская – 2017 (1732);

Донецкая – 1754 (1558);

Житомирская – 2933 (1581);

Закарпатская – 818 (773);

Запорожская – 1043 (963);

Ивано-Франковская – 2423 (1330);

Киевская – 1439 (1409);

Кировоградская – 308 (310);

Луганская – 840 (869);

Львовская – 2369 (2953);

Николаевская – 823 (816);

Одесская – 2982 (2725);

Полтавская – 1284 (1171);

Ровенская – 1986 (1695);

Сумская – 1662 (1499);

Тернопольская – 1644 (1329);

Харьковская – 1827 (2121);

Херсонская – 968 (837);

Хмельницкая – 2283 (1766);

Черкасская – 931 (940);

Черновицкая – 975 (988);

Черниговская – 1115 (882).

Нет данных из временно оккупированных Крыма и части Донбасса.

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Марк Сировой

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