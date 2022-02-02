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"Новый" омикрон не тяжелее первого, но с нюхом и вкусом могут быть проблемы – ученые

Цей матеріал також доступний українською
02.02.2022, 09:23
Частички коронавируса SARS-CoV-2 на поверхности клеток (фото — NIAID)

Новый вариант коронавируса – "ветка" омикрона с названием BA.2, по-видимому, вызывает не более серьезное заболевание, чем пока еще основной BA.1, распространившийся по миру менее чем за два месяца. Об этом заявили на брифинге во Всемирной организации здравоохранения.

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В некоторых странах еще более мутировавший субвариант BA.2 постепенно вытесняет или уже вытеснил BA.1. Первыми забили тревогу в Дании.

Однако, как сказал на брифинге Борис Павлин из группы реагирования ВОЗ на COVID-19, по больничным данным из этой страны видно, что разница в тяжести заболевания различными "омикронами" отсутствует.

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"Глядя на эти страны, мы не видим повышенных показателей госпитализации, чем ожидалось", – отметил доктор.

По словам специалиста, вакцины продолжают обеспечивать такую же надежную защиту от тяжелого заболевания и смерти при BA.2, как и при ВА.1.

Он предположил, что BA.2 превзойдет BA.1 во всем мире, так как (по предварительным данным) еще более заразен и успешнее "пробивает" защиту вакцинированных и переболевших прошлыми вариантами, чем оригинальный омикрон.

31 января в Национальной системе здравоохранения Британии сообщили, что основными симптомами этого субварианта омикрона являются: а) высокая температура, б) докучливый кашель, в) потеря/искажение обоняния и вкуса. Последнее тревожно, так как "оригинальный" омикрон вызывал такой симптом в редких случаях, в отличие от прошлых вариантов.

Евгений Пилипенко
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