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В Украине подорожало оформление биометрических документов

Цей матеріал також доступний українською
01.01.2022, 21:34
В Украине подорожало оформление биометрических документов - Фото
Паспорт (иллюстративное фото - Depositphotos.com)

С 1 января 2022 года возросла стоимость бланков некоторых биометрических документов. Об этом сообщает Государственная миграционная служба.

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Как отмечается, госпредприятие Полиграфический комбинат Украина изменило стоимость бланков отдельных биометрических документов в связи с подорожанием сырья и материалов.

"В связи с этим увеличится общая стоимость оформления паспорта гражданина Украины в форме ID-карты и паспорта гражданина Украины для выезда за границу", – сообщила служба.

Первое оформление паспорта гражданина Украины (ID-карты) остается бесплатным.

Оформление за срок до 20 рабочих дней будет стоить 372 грн (ранее 363 грн), до 10 рабочих дней – 498 грн (ранее 489 грн).

За оформление загранпаспорта придется заплатить 733 грн (ранее 694 грн) – до 20 рабочих дней; и 1085 грн (ранее 1046 грн) – до семи рабочих дней и до трех рабочих дней при наличии обстоятельств).

Отмечается, что граждане, оплатившие услуги и подавшие заявления для оформления документов до 31 декабря 2021 года, получат документы по старой цене.

  • 23 декабря 2021 года производители кондитерских изделий, входящие в ассоциацию Укркондпром, заявили, что планируют полностью или частично свернуть производство сладостей из-за высоких цен на газ.
  • 28 декабря производители молочной продукции предупредили о приостановке производства из-за высокой цены на газ.
  • 30 декабря производители мяса птицы предупредили об остановке предприятий из-за высоких цен на газ.
  • 31 декабря Кабмин ограничил цены на газ для производителей хлеба, курятины и масла.

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Наталия Медведева
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