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08.07.2019, 08:24

В Украине похолодает: грозы, шквалы - погода, карта

В Украине похолодает: грозы, шквалы - погода, карта - Фото
Фото: depositphotos.com

По прогнозам Укргидрометцентра, в нескольких областях погода сегодня значительно ухудшится

Сегодня  в Украине похолодает, ожидается до + 20, + 25 градусов, дожди пройдут на большинстве территории страны. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"На следующей неделе в большинстве областей Украины действительно будет холодновато. Лишь на востоке Украины, в Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму еще задержится лето, + 25, + 30 градусов", - отметила Диденко.

По ее словам, дожди пройдут в Одесской, Николаевской, Херсонской, в Кропивницком, Черкасской, Полтавской областях, Днепре и на востоке.

"Местами с грозами и шквалами. На остальной территории или совсем сухо, или возможны локальные небольшие дожди", - уточнила Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

В Киеве + 21, + 23 градуса, местами – дождь.

Средняя температура июня в столице составила +23,6 градусов, что на 5,4 градусов выше климатической нормы.

 

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Теги: Наталья Диденко, погода, карта, гроза
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