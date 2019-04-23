В Украине появился новый ландшафтный заказник

Река Базавлук (фото — Евгений Кирюхин / photographers.ua)

Новым природоохранным объектом Украины стал Базавлуцкий прибрежно-речной комплекс: он получил статус ландшафтного заказника общегосударственного значения. Об этом пишет департамент экологии и природных ресурсов Днепропетровской облгосадминистрации.

Объект площадью 3,5 тысячи гектаров находится в Никопольском районе области.

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В БПРК входит долина реки Базавлук и ее левого притока – реки Соленой.

На территории заказника встречаются животные, птицы и растения, занесенные в Красную книгу Украины и Европейский Красный список.

"Заказники создают, чтобы сохранить и воспроизвести естественное многообразие. Их объявляют без изъятия земельных участков у собственников. В заказниках запрещается вырубка лесов и охота", - уточнили экологи.

11 апреля 2019 года площадь природно-заповедного фонда Украины была увеличена почти на 80 000 га (примерно 0,13% от общей площади страны): документы подписал президент Петр Порошенко.