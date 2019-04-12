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12.04.2019, 20:06

В Украине появится медаль "За ранение": фото

В Украине появится медаль "За ранение": фото - Фото
Фото: depositphotos.com

В Минобороны реформировали систему ведомственных наград

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В Украине появится воинская медаль "За ранение" - она станет первой после реформирования системы ведомственных наград Минобороны. Об этом сообщает в Facebook Главное управление развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.

В медали "За ранение" - "За жертву крови в боях за волю Украины", количество ранений и степень их тяжести будет определяться веточками, которые крепятся на ленте медали и планке. Легкие ранения обозначают белой или серебряной ветвью. Тяжелые - золотой или желтой.

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Определено, что медальная лента может содержать максимум 3 веточки разного цвета, а на планке для повседневной формы одежды - только одна за тяжелое ранение.

Отмечается, что каждой медали присваивается собственный идентификационный номер.

7 апреля сообщалось, что президент Петр Порошенко посмертно наградил орденом Богдана Хмельницкого III степени погибшую на фронте пулеметчицу из Харькова Яну Червоную.

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Теги: награда, медаль, минобороны, ранение, армия
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