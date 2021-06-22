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В Украине появятся медицинские чекапы для людей старше 55 лет – Зеленский

22.06.2021, 14:47
В Украине появятся медицинские чекапы для людей старше 55 лет – Зеленский - Фото
Зеленский (Фото - сайт президента Украины)

В Украине планируют внедрить полное медицинское обследование каждые два года для людей старше 55 лет. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе форума "Украина 30. Здоровая Украина".

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Зеленский представил общенациональную программу, направленную на оздоровление населения страны.

​Глава государства отметил, что причиной 85% преждевременных смертей в Украине являются заболевания системы кровообращения и онкология. Он констатировал, что часто эти болезни диагностируют уже на поздних стадиях, потому часть новой программы – запуск так называемых чекапов для людей возрастом от 55 лет.

"Для лиц старше 55 лет будут введены так называемые медицинские чекапы – полные медицинские обследования каждые два года. А для некоторых категорий – ежегодно. Ранняя диагностика заболеваний позволяет государству спасать жизни своих граждан, тратя гораздо меньше средств, но самое главное – имея гораздо больше шансов", – сказал Зеленский.

Во время пресс-конференции после форума глава Минздрава Виктор Ляшко уточнил, что анонсированные Зеленским чекапы предусматривают ежегодный медицинский осмотр семейным врачом.

"Есть определенные скрининговые процедуры, которые он (врач, – ред.) должен рекомендовать для прохождения", – сказал Ляшко.

По его словам, речь идет о регулярном мониторинге анализа крови, который может показывать те или иные патологии. Также предусматривается скрининг для раннего диагностирования рака прямой кишки и молочных желез.

Планируется, что в приложении Дія появится кабинет пациента, где можно будет отслеживать прохождение медицинских чекапов.

  • 18 июня Зеленский подписал указ о повышении минимальной зарплаты для медиков – не менее 13 500 грн для среднего медицинского персонала и не менее 20 000 грн для врачебного состава.

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Оксана Житнюк
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