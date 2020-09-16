В Украине появятся водительские права нового образца — список нововведений
В Кабмине утвердили новые образцы ряда документов для водителей
В правительстве утвердили новые форматы национального и международного водительских удостоверений — они будут оформляться на новых бланках и в них появятся новые данные. А также были утверждены новые бланки свидетельства о регистрации транспортного средства и образца опознавательного автомобильного знака.
Постановление об этом было принято сегодня на заседании Кабмина.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Что нового появится в водительском удостоверении:
- данные о согласии/несогласии водителя на посмертное донорство,
- информация о группе крови и резус-факторе,
- электронный чип (что должно позволить избежать подделок),
- бланки будут изготавливаться в таких цветах: темно-синий и темно-розовый, синий и желтый, лавандовый (который под воздействием ультрафиолета светится красным), розовый (который светится синим).
Что нового появится в свидетельстве о регистрации транспортного средства:
- информация об уровне экологических норм, которому соответствует транспортное средство ("ЕВРО-2" — "ЕВРО-6" или другой)
- электронный чип.
Вместе с тем, обмен водительских прав старого образца на новые пока не предвидится. Все национальные и международные удостоверения, выданные до вступления в силу постановления Кабмина, будут действовать до конца своего срока.
- В ноябре прошлого года главный сервисный центр МВД заявил, что украинцы смогут восстанавливать водительские права в режиме онлайн.
Читайте также: В МВД рассказали, как получить водительские права без очереди
Комментарии