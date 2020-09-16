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В Украине появятся водительские права нового образца — список нововведений

16.09.2020, 16:52
В Украине появятся водительские права нового образца — список нововведений - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

В Кабмине утвердили новые образцы ряда документов для водителей

В правительстве утвердили новые форматы национального и международного водительских удостоверений — они будут оформляться на новых бланках и в них появятся новые данные. А также были утверждены новые бланки свидетельства о регистрации транспортного средства и образца опознавательного автомобильного знака. 

Постановление об этом было принято сегодня на заседании Кабмина. 

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Что нового появится в водительском удостоверении:

  1. данные о согласии/несогласии водителя на посмертное донорство,
  2. информация о группе крови и резус-факторе,
  3. электронный чип (что должно позволить избежать подделок),
  4. бланки будут изготавливаться в таких цветах: темно-синий и темно-розовый, синий и желтый, лавандовый (который под воздействием ультрафиолета светится красным), розовый (который светится синим).

Что нового появится в свидетельстве о регистрации транспортного средства:

  1. информация об уровне экологических норм, которому соответствует транспортное средство ("ЕВРО-2" "ЕВРО-6" или другой)
  2. электронный чип.

Вместе с тем,  обмен водительских прав старого образца на новые пока не предвидится. Все национальные и международные удостоверения, выданные до вступления в силу постановления Кабмина, будут действовать до конца своего срока.

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Дарья Мостовая
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