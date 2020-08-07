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В Украине препараты от коронавируса тестируют четыре фармкомпании: список

07.08.2020, 18:35
В Украине препараты от коронавируса тестируют четыре фармкомпании: список - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

В СНБО рассказали о проводимых в стране исследованиях и напомнили, что специальных лекарств от COVID-19 пока нет

Клинические исследования препаратов для лечения COVID-19 сейчас в Украине проводят четыре фармацевтические компании. Самих препаратов от коронавируса тоже четыре, сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны. 

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Что тестируют

  1. Амизон Макс 
  2. Амиксин IC 
  3. Корвитин 
  4. Биовен 

Все эти препараты уже зарегистрированы в Украине, но в их инструкциях пока отсутствует информация о лечении ими коронавируса, говорится в сообщении.

В СНБО напомнили, что специальных лекарств от COVID-19 пока не существует и препараты рассматриваются больше как способ облегчить симптоматику болезни.

Где тестируют

Исследования проводят в компаниях-производителях указанных препаратов.

  1. Фармак
  2. Борщаговский химико-фармацевтический завод
  3. Интерхим
  4. Биофарма плазма

Участниками исследований стали украинцы в возрасте 18-65 лет, а в тестировании Биовена и Корвитина дополнительно приняли участие пожилые люди старше 65 лет.

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Дарья Мостовая
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