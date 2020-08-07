В Украине препараты от коронавируса тестируют четыре фармкомпании: список
В СНБО рассказали о проводимых в стране исследованиях и напомнили, что специальных лекарств от COVID-19 пока нет
Клинические исследования препаратов для лечения COVID-19 сейчас в Украине проводят четыре фармацевтические компании. Самих препаратов от коронавируса тоже четыре, сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны.
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Что тестируют
- Амизон Макс
- Амиксин IC
- Корвитин
- Биовен
Все эти препараты уже зарегистрированы в Украине, но в их инструкциях пока отсутствует информация о лечении ими коронавируса, говорится в сообщении.
В СНБО напомнили, что специальных лекарств от COVID-19 пока не существует и препараты рассматриваются больше как способ облегчить симптоматику болезни.
Где тестируют
Исследования проводят в компаниях-производителях указанных препаратов.
- Фармак
- Борщаговский химико-фармацевтический завод
- Интерхим
- Биофарма плазма
Участниками исследований стали украинцы в возрасте 18-65 лет, а в тестировании Биовена и Корвитина дополнительно приняли участие пожилые люди старше 65 лет.
- 14 июля Минздрав изменил протокол лечения COVID-19 - из него исключили лопинавир/ретонавир, а также гидроксихлорохин - для отдельных категорий пациентов.
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