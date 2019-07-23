В Украине пройдут дожди: погода, карта

Дождь (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

23 июля в Украине ожидаются дожди по всей территории, температура воздуха немного снизится. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

Во вторник ожидается + 22, + 26 градусов, на западе + 18, + 24 градуса, на юге и востоке + 26, + 29, местами до +30 градусов.

"В Киеве 23-го июля существенные осадки - вряд ли, солнце плюс периодические незначительные дожди, местами с грозами. Температура воздуха подарит комфорт в виде +24, + 26 градусов", - уточнила Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

Средняя температура июня в столице составила +23,6 градусов, что на 5,4 градусов выше климатической нормы.