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В Украине разрешили вступать в брак с военнослужащими без их личного присутствия

Цей матеріал також доступний українською
08.03.2022, 11:01
В Украине разрешили вступать в брак с военнослужащими без их личного присутствия - Фото
Фото: ГСПЧ

В Украине на время военного положения разрешили заключать брак с военными, силовиками или медиками в их отсутствие при регистрации брака, говорится в постановлении Кабмина.

Постановление распространяется на браки, где жених или невеста являются:

  • военнослужащим (военнослужащим) ВСУ, СБУ, Службы внешней разведки, Государственной пограничной службы, Управления государственной охраны, Национальной гвардии, иного образованного в соответствии с законами Украины военного формирования;
  • полицейским (полицейским);
  • лицом рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, Государственного бюро расследований, Государственной уголовно-исполнительной службы;
  • лицом начальствующего состава Национального антикоррупционного бюро, Бюро экономической безопасности;
  • работником (работницей) заведения здравоохранения.

Жених или невеста должны лично подать подписанное заявление-согласие на брак командиру или руководителю. Тот, в свою очередь, свидетельствует о подлинности подписи и должен передать ее в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния.

В заявлении должно быть:

  • фамилия, собственное имя и отчество (при наличии)
  • дата рождения
  • гражданство.

Такая же информация о лице, с которым он хочет зарегистрировать брак.

В случае смены фамилии – сведения о выбранной фамилии.

Акт о заключении брака также могут составлять командиры новобрачных и руководители учреждений здравоохранения, в которых находятся или работают во время войны новобрачные. Они скрепляются печатью соответствующего органа или учреждения (военного формирования или больницы).

Тогда акт о браке может состоять без личного присутствия одного или обоих новобрачных с использованием доступных средств видеосвязи с тем из новобрачных, кто отсутствует, или с обоими новобрачными.

Катерина Амеліна
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