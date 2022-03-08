В Украине разрешили вступать в брак с военнослужащими без их личного присутствия
В Украине на время военного положения разрешили заключать брак с военными, силовиками или медиками в их отсутствие при регистрации брака, говорится в постановлении Кабмина.
Постановление распространяется на браки, где жених или невеста являются:
- военнослужащим (военнослужащим) ВСУ, СБУ, Службы внешней разведки, Государственной пограничной службы, Управления государственной охраны, Национальной гвардии, иного образованного в соответствии с законами Украины военного формирования;
- полицейским (полицейским);
- лицом рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, Государственного бюро расследований, Государственной уголовно-исполнительной службы;
- лицом начальствующего состава Национального антикоррупционного бюро, Бюро экономической безопасности;
- работником (работницей) заведения здравоохранения.
Жених или невеста должны лично подать подписанное заявление-согласие на брак командиру или руководителю. Тот, в свою очередь, свидетельствует о подлинности подписи и должен передать ее в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния.
В заявлении должно быть:
- фамилия, собственное имя и отчество (при наличии)
- дата рождения
- гражданство.
Такая же информация о лице, с которым он хочет зарегистрировать брак.
В случае смены фамилии – сведения о выбранной фамилии.
Акт о заключении брака также могут составлять командиры новобрачных и руководители учреждений здравоохранения, в которых находятся или работают во время войны новобрачные. Они скрепляются печатью соответствующего органа или учреждения (военного формирования или больницы).
Тогда акт о браке может состоять без личного присутствия одного или обоих новобрачных с использованием доступных средств видеосвязи с тем из новобрачных, кто отсутствует, или с обоими новобрачными.
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