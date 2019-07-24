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В Украине резко ухудшится погода: ливни и шквалы - карта

В Украине резко ухудшится погода: ливни и шквалы - карта - Фото
Фото: pixabay.com
24.07.2019, 08:08

По прогнозам Укргидрометцентра, ближайшее потепление ожидается на выходных

В Украине сегодня, 24 июля, местами дожди могут переходить в ливни и возникать шквалы. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"Так будет 24 июля практически во всех областях. Южная часть Украины будет принадлежать сухой солнечной погоде, лишь на юге Крыма вероятность дождя с грозой", - отметила Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

По ее словам, температура воздуха в среду составит + 23, + 26 градусов, на юге и востоке, а также в Днепре и районах ожидается + 26, + 30 градусов.

В Киеве - кратковременный дождь и гроза, днем ​​предполагается + 22 + 25 градусов. "Ближайшее потепление придет к нам на выходных, а в понедельник, 29 июля, снова ощутимо похолодает", - отметила Диденко.

Средняя температура июня в столице составила +23,6 градусов, что на 5,4 градусов выше климатической нормы.

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шквалы Наталья Диденко погода гроза
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