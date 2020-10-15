В Украине стремительно уменьшается количество населенных пунктов в зеленой зоне – Ляшко

По его словам, на прошлой неделе в зеленую зону входило 158 населенных пунктов, а месяц назад – 282

В Украине стремительно уменьшается количество административных территорий в зеленой зоне эпидемической опасности. Все области, кроме одной, нуждаются в дополнительных ограничительных мерах. Об этом на брифинге по итогам заседания Государственной комиссии ТЭБ и ЧС заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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По его словам, на прошлой неделе в зеленую зону входило 158 населенных пунктов, а месяц назад – 282.

Все области Украины, кроме одной – Кировоградской – нуждаются в дополнительных ограничительных мерах из-за того, что превышают базовый уровень заболеваемости, который составляет 40 на 100 000 населения.

С понедельника, 19 октября, в Украине начнет действовать новое деление на эпидемиологические зоны. Харьков, Ивано-Франковск, Сумы, Тернополь, Чернигов и Черновцы – в красной зоне, Киев – остается в оранжевой







Вадим Ребрина

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