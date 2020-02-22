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В Украине ухудшится погода: сильный ветер и снег

В Украине ухудшится погода: сильный ветер и снег - Фото
Фото: depositphotos.com
22.02.2020, 09:35

23 февраля в Украине ожидается усиление ветра до 15-22 м/с

С 23 февраля в Украине ожидается ухудшение погоды. В Карпатах на отдельных участках дорог возможна приостановка движения транспорта из-за снегопада. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Укргидрометцентр сообщает, что ночью 24 февраля в западных, а днем ​​в юго-восточных областях осадки в виде дождя и мокрого снега в связи с перемещением активного циклона. 23 февраля усиление ветра до 15-22 м/с. 24 февраля местами, кроме северо-восточной части страны, сильный ветер 25-28 м/с.

Ночью 24 февраля в Карпатах снег и сильная метель, а на дорогах снежные заносы с гололедицей. 23 февраля там ожидаются порывы ветра 25-30 м/с, а 24 февраля - 40 м/с.

  • 21 февраля сообщалось, что в Украину идет атмосферный фронт.
Владислав Сердюк
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