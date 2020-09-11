В Украине уменьшилось число смертей пациентов с COVID-19: инфографика

По данным ЦОЗ, показатель смертности составляет 8,1 на 100 000 населения

По состоянию на 11 сентября в Украине зарегистрировано 3076 случаев смертей среди больных коронавирусом. Об этом сообщает в Facebook Центр общественного здоровья.

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По сравнению с прошлой неделей количество смертей среди пациентов с COVID-19 уменьшилась в 1,4 раза.

По данным ЦОЗ, показатель смертности составляет 8,1 на 100 000 населения. Средний показатель летальности по Украине – 2,1%. В поло-возрастной структуре умерших преобладали мужчины – 1660 (54,0%) и люди в возрасте 50 лет и старше (92,0%).

Показатель летальности, который превышает средний по Украине, зарегистрирован в девяти областях: Кировоградской (5,4%), Закарпатской (3,3%), Львовской (2,8%), Черновицкой (2,6%), Херсонской (2,4%), Николаевской (2,4%), Полтавской (2,3%), Ивано-Франковской области (2,3%) и Днепропетровской (2,3%).

Сообщается, что 80,6% умерших имели сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, печени, легких, неврологические болезни и другие.

У 52,1% умерших с сопутствующей патологией было несколько заболеваний: сердечно-сосудистые и сахарный диабет, иммунодефицит или ожирение, и тому подобное.

93% умерших – это люди старше 50 лет с сопутствующими заболеваниями.

От COVID-19 умерли 104 медицинских работника из двадцати двух регионов страны.

Летальность среди медиков составила 0,8%, а самая высокая была в Кировоградской (3,4%) и Николаевской (2,0%) областях.

Среди умерших медиков преобладали женщины – 69 человек (66,3%) и лица 50 лет и старше (84,6%).

2754 человека были госпитализированы в региональные учреждения здравоохранения, где получали лечение в отделениях интенсивной терапии и находились на искусственной вентиляции легких или экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Сегодня, 11 сентября, сообщалось, что в Украине рекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки: 3144 новых случая (днем ранее – 2582). Умерли 53 пациента (днем ранее – 44), выздоровели 1128 (днем ранее – 1174). За все время эпидемии в Украине зафиксировали 148 756 заболевших, 67 005 выздоровевших и 3076 умерших.

за сутки: 3144 новых случая (днем ранее – 2582). Умерли 53 пациента (днем ранее – 44), выздоровели 1128 (днем ранее – 1174). За все время эпидемии в Украине зафиксировали 148 756 заболевших, 67 005 выздоровевших и 3076 умерших. Ранее сегодня сообщалось, что заболеваемость COVID-19 за две недели на 100 000 населения превышает пороговый уровень (<40) в Киеве и 17 областях.

Наталия Медведева

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