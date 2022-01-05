В Украине упростят процедуру предоставления прижизненного согласия на донорство

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, благодаря которому упростят процедуру предоставления прижизненного согласия или несогласия на донорство. Соответствующие документы можно будет оформить на электронных ресурсах, сообщает Офис президента.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В этом законе изъято понятие "полномочного представителя", которого могли назначить при жизни. Такой человек принимал решение о согласии или несогласии на изъятие органов для трансплантации в случае смерти.

Подбор пары донор-пациент будет осуществлять Единая государственная система трансплантации, проводящая подбор самостоятельно по определенным критериям.

По закону все трансплантации будет оплачиваться государством, то есть они будут бесплатными для пациента. Отмечено, что тарифы полностью возместят расходы больниц на проведение таких операций.

Читайте также: В Киеве непростое решение семьи пациента спасло жизнь четырем людям

Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования, кроме некоторых подпунктов, которые вступят в силу с 1 декабря 2022 года.

В Минздраве отмечают, что операции по трансплантации пользуются спросом. Если в 2020 году было проведено 9 операций по трансплантации сердца в Украине, то в 2021-м – 31.

В частности, за 11 месяцев 2021 года в детской больнице Охмадит провели 50 трансплантаций костного мозга детям. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году, отмечают в министерстве.

В апреле 2021 года львовские врачи впервые в Украине провели операцию по трансплантации почки ребенку. Пациенткой стала 13-летняя девочка.

Во Львове 16 сентября впервые в стране врачи провели операцию по трансплантации сердца ребенку.

16 декабря Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человеку. "За" проголосовали 305 нардепов.

Марина Тищенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.