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Во Львове впервые провели операцию по трансплантации почки ребенку: фото

26.04.2021, 19:29
Во Львове впервые провели операцию по трансплантации почки ребенку: фото - Фото
Операция по трансплантации почки (Фото: Facebook ЗУСДМЦ)

Во Львове в Западноукраинском специализированном детском медицинском центре (ЗУСДМЦ) провели трансплантацию почки 13-летней девочке, донором стал отец ребенка. Об этом сообщает в Facebook ЗУСДМЦ.

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Как отмечается, у ребенка был врожденный порок развития почек, девочка находилась на диализе. 

Операцию провели на прошлой неделе, совместно с врачами Львовской клинической больницы скорой медицинской помощи.

Сообщается, что на сегодняшний день состояние девочки и ее отца стабильное, они находятся под круглосуточным наблюдением команды врачей ЗУСДМЦ.

В медцентре отметили, что ранее подобные оперативные вмешательства выполнялись в основном за рубежом, это стоит очень дорого.

  • 23 апреля Миндрав сообщил о первой за последние 13 лет трансплантации костного мозга, которую украинские врачи провели взрослому пациенту от родственника.
  • В течение 2021 года предусмотрено 300 трансплантаций костного мозга в Украине.

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Наталия Медведева
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Львов трансплантация
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