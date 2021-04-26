Во Львове впервые провели операцию по трансплантации почки ребенку: фото
Во Львове в Западноукраинском специализированном детском медицинском центре (ЗУСДМЦ) провели трансплантацию почки 13-летней девочке, донором стал отец ребенка. Об этом сообщает в Facebook ЗУСДМЦ.
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Как отмечается, у ребенка был врожденный порок развития почек, девочка находилась на диализе.
Операцию провели на прошлой неделе, совместно с врачами Львовской клинической больницы скорой медицинской помощи.
Сообщается, что на сегодняшний день состояние девочки и ее отца стабильное, они находятся под круглосуточным наблюдением команды врачей ЗУСДМЦ.
В медцентре отметили, что ранее подобные оперативные вмешательства выполнялись в основном за рубежом, это стоит очень дорого.
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