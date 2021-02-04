UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Американские врачи впервые в истории успешно пересадили лицо и руки человеку – видео видео

04.02.2021, 13:17
Джо Димео с врачем (Скриншот из видео)
Космический корабль Маска разбился при посадке после тест-полета. Это было феерично: видео
Космический корабль Маска разбился при посадке после тест-полета. Это было феерично: видео
Илон Маск запустил спутник вопреки массовому протесту у офиса SpaceX – видео
Илон Маск запустил спутник вопреки массовому протесту у офиса SpaceX – видео

Врачи медицинского центра Нью-Йоркского университета провели 23-часовую хирургическую операцию по трансплантации двух кистей рук и лица 22-летнему Джо Димео. Об этом сообщает CNN

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Операция произошла в августе 2020-го. Врачи ждали, чтобы трансплантаты не были отклонены организмом Димео – после того, как они убедились, что те прижились, операция была объявлена успешной. 

Во всем мире было только две попытки провести такую ​​операцию – пересадить лицо пациента и обе руки, однако обе оказались безуспешными.

Сообщается, что в июле 2018 года Димео попал в автокатастрофу: он заснул за рулем, возвращаясь с ночной смены домой. В итоге его машина ударилась о бордюр, перевернулась и загорелась – у него обгорели 80% кожи.

Читайте также: Во Львове робот-хирург Da Vinci прооперировал первого пациента
Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Директор по маркетингу
Киев AROMA KAVA
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
врач операция трансплантация джо димео

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 