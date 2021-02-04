Врачи медицинского центра Нью-Йоркского университета провели 23-часовую хирургическую операцию по трансплантации двух кистей рук и лица 22-летнему Джо Димео. Об этом сообщает CNN.

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Операция произошла в августе 2020-го. Врачи ждали, чтобы трансплантаты не были отклонены организмом Димео – после того, как они убедились, что те прижились, операция была объявлена успешной.

Во всем мире было только две попытки провести такую ​​операцию – пересадить лицо пациента и обе руки, однако обе оказались безуспешными.

Сообщается, что в июле 2018 года Димео попал в автокатастрофу: он заснул за рулем, возвращаясь с ночной смены домой. В итоге его машина ударилась о бордюр, перевернулась и загорелась – у него обгорели 80% кожи.

15 января во французском Лионе впервые в мире пациенту пересадили обе руки с плечами.

Станислав Стороженко

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