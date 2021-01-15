Во Франции впервые в мире пациенту пересадили обе руки с плечами

Во французском Лионе впервые в мире пациенту пересадили обе руки с плечами. Операция в больнице Edouard Herriot длилась 15 часов, сообщает Le Parisien.

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Как пишет издание, операция потребовала мобилизации многих врачей и медсестер в Лионе.

Представитель клиники сообщил, что в пятницу утром состояние пациента было стабильным.

По сообщениям местных СМИ, пациент – 48-летний гражданин Исландии, который лишился рук в возрасте 26 лет после удара электрическим током на линии высокого напряжения.

Издание напоминает, что в 1998 году в Лионе команда профессора Жана-Мишеля Дюбернара провела первую трансплантацию руки, а в январе 2000 года – еще одну – обеих рук и нижней части предплечий. Первая в мире пересадка обеих рук, но без плечей, была проведена в июле 2008 года в Германии.

В 2017 году в университетской больнице французского Гренобля повторно имплантировали пациенту конечности благодаря тому, что они были сразу помещены в холодильную камеру.

17 мая 2018 года Верховная Рада разрешила трансплантацию органов умерших в Украине. Пятый президент Петр Порошенко подписал закон 20 июня.

В мае 2019 года в Минздраве сообщили, что трансплантацию начнут проводить в четырех больницах: костный мозг – в специализированной больнице Охматдит и Национальном институте рака в Киеве; органы – в Институте хирургии и трансплантологии им. Шалимова и Запорожской областной больнице.

5 августа 2020 года Кабинет министров утвердил Порядок перевозки, ввоза и вывоза анатомических материалов человека.

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Вадим Ребрина

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