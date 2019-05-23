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23.05.2019, 14:05

Супрун: Трансплантацию будут проводить в четырех больницах

Супрун: Трансплантацию будут проводить в четырех больницах - Фото
Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

И.о. министра здравоохранения рассказала о подготовке к проведению в Украине операций по трансплантации органов

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, что в Украине уже сделаны первые шаги по реализации закона о трансплантации органов, и назвала больницы, в которых начнут проводить операции. Об этом она сообщила в интервью Радио Свобода.

Супрун рассказала, что для того, чтобы проводить трансплантацию, необходима полная государственная база со всей информацией о донорах и пациентах. Украина уже купила такой реестр доноров костного мозга. Теперь МОЗ предстоит самостоятельно создать остальные базы и систему, которая будет их объединять.

Также в Украине уже началось обучение трансплант-координаторов. Это люди, которые будут общаться с семьями и объяснять, почему нужно подписывать договоры о донорстве, а также руководить всем процессом трансплантации. 

Кроме того, сейчас МОЗ ведет переговоры с ГСЧС и полицией по поводу того, как эти службы будут перевозить органы - машинами или вертолетами, в зависимости от расстояния.

Трансплантацию начнут проводить в четырех больницах: костный мозг - в специализированной больнице Охматдит и Национальном институте рака в Киеве; органы - в Институте хирургии и трансплантологии им. Шалимова и Запорожской областной больнице.

17 мая 2018 года Верховная Рада разрешила трансплантацию органов умерших. Пятый президент Петр Порошенко подписал закон 20 июня.

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Теги: медреформа, ульяна супрун, трансплантация
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