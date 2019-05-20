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20.05.2019, 19:54

Супрун: Нам к статусу и.о. не привыкать

Супрун: Нам к статусу и.о. не привыкать - Фото
Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

И.о. министра здравоохранения посоветовала украинцам не переживать

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И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что министерство будет работать в штатном режиме.

"К статусу и.о. нам не привыкать", - написала она в Facebook

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"События сейчас будут развиваться, как лавина, поэтому рекомендуем всем меньше читать новости и переживать. Подкорректируем наши планы и обязательно о них сообщим", - рассказала Супрун. 

Ранее и.о. министра заявила, что не собирается идти в отставку, а реформа медицины продолжается.

Сегодня, 20 мая, премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил о своей отставке. Отставка премьер-министра Украины влечет отставку всего состава Кабинета министров. В этом случае Верховная Рада формирует новый состав правительства в сроки и в порядке, определенные Конституцией. Премьер и министры, сложившие полномочия, продолжают исполнять свои полномочия до начала работы нового Кабмина.

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Теги: минздрав, ульяна супрун, реформа
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