Супрун: Нам к статусу и.о. не привыкать

Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что министерство будет работать в штатном режиме.

"К статусу и.о. нам не привыкать", - написала она в Facebook.

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"События сейчас будут развиваться, как лавина, поэтому рекомендуем всем меньше читать новости и переживать. Подкорректируем наши планы и обязательно о них сообщим", - рассказала Супрун.

Ранее и.о. министра заявила, что не собирается идти в отставку, а реформа медицины продолжается.

Сегодня, 20 мая, премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил о своей отставке. Отставка премьер-министра Украины влечет отставку всего состава Кабинета министров. В этом случае Верховная Рада формирует новый состав правительства в сроки и в порядке, определенные Конституцией. Премьер и министры, сложившие полномочия, продолжают исполнять свои полномочия до начала работы нового Кабмина.

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