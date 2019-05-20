Ульяна Супрун не собирается в отставку

Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что не собирается идти в отставку. Об этом она рассказала в комментарии Укринформ.

"Работаем дальше. Решение об отставке парламента остается в компетенции премьер-министра. Трансформация здравоохранения продолжается, перемены уже начались, и они успешные", - говорит Супрун.

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Сегодня в парламенте Владимир Зеленский принес присягу на верность украинскому народу. С этого момента он - официальный президент. Также президент предложил правительству Владимира Гройсмана "не создавать проблем и написать заявление об отставке".

Ранее заявления об отставке написали глава МИД Павел Климкин, секретарь СНБО Александр Турчинов, замглавы СБУ Павел Демчина, министр обороны Степан Полторак.

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