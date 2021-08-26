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В Украине в 2022 году дважды будет по четыре выходных подряд – Кабмин перенес рабочие дни

Цей матеріал також доступний українською
26.08.2021, 14:12
В Украине в 2022 году дважды будет по четыре выходных подряд – Кабмин перенес рабочие дни - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Кабмин перенес рабочие дни – в 2022 году в Украине два раза будет по четыре выходных подряд. Об этом сообщил в Telegram нардеп Алексей Гончаренко и опубликовал соответствующее распоряжение правительства.

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Длинные выходные в 2022 году будут на праздниках 8 марта (Международный женский день) и 28 июня (День Конституции). Рабочий график будет выглядеть так:

- 5, 6, 7, 8 марта – выходные, суббота 12 марта – рабочий день за понедельник 7 марта;

- 25, 26, 27, 28 июня – выходные, суббота 2 июля – рабочий день за понедельник 27 июня.

Марк Сировой
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выходные рабочие дни 8 марта день конституции кабмин
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