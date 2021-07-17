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В Украине во время пятого этапа вакцинации разрешат прививать детей

Цей матеріал також доступний українською
17.07.2021, 17:39
В Украине во время пятого этапа вакцинации разрешат прививать детей - Фото
Вакцинация в Чили (фото — Ministerio de Salud Chile, Rodrigo Balladares)

В Украине во время пятого этапа вакцинации от коронавируса разрешат прививать детей. Об этом заявил руководитель национальной программы иммунизации, заведующий отделом иммунизации Центра общественного здоровья Минздрава Александр Заика во время национального диалога о вакцинации "Між хвилями".

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По его словам, для детей 12-16 лет будут использовать вакцину Pfizer.

"Будет четкий алгоритм, в каких случаях должны отдать предпочтение. Например, ребенок едет за границу на учебу, на соревнования, на какие-то конкурсы, и это путешествие за границу предусматривает две вакцинации от коронавирусной болезни... Ребенок 12+, например, объединяется с членами семьи и едет за границу или к ним выезжает — действует этот же алгоритм", — сказал Заика.

Ребенок в возрасте 12+, который получил первую дозу за границей, вторую может получить в Украине.

2 июля главный санврач Игорь Кузин заявил, что Министерство здравоохранения рассматривает вариант вакцинации от COVID-19 детей от 12 лет. В МОЗ пока хотят прививать только детей, которые имеют сопутствующие заболевания или высокие риски, связанные с коронавирусом.

Вадим Ребрина
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коронавирус вакцинация александр заика
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