Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
13.05.2019, 16:51

В Украине впервые хотят посадить человека за съемку в кинотеатре

В Украине впервые хотят посадить человека за съемку в кинотеатре - Фото
Фото - Киберполиция

В Украине завершена профилактическая операция "Пираты", в полиции подбили итоги

Реклама
Реклама

Полицейские в ходе профилактической операции "Пираты" закрыли более 30 пиратских онлайн-кинотеатров и передали в суд дело молодого человека, который снимал премьерные показы фильмов в кинотеатрах. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По материалам киберполиции было начато 19 уголовных производств в сфере нарушения прав интеллектуальной собственности, четверым лицам уже сообщено о подозрении.

Реклама

В суд впервые направлено дело в отношении жителя Кривого Рога, который снимал премьерные показы фильмов в кинотеатрах и продавал эти видео для распространения на пиратских сайтах.

Дело было квалифицировано по ч. 1 ст. 176 (Нарушение авторских и смежных прав) УК. Злоумышленнику грозит до двух лет тюрьмы.

Также в ходе операции сотрудники киберполиции разоблачили двух братьев в создании ряда пиратских ресурсов. Ежедневно, по данным правоохранителей, их ресурсы посещали более 100 000 граждан, а доходы от рекламы достигали 2 тысяч долларов ежемесячно.

Ранее в ГФС сообщили, что многие звезды украинского шоу-бизнеса не декларируют свои доходы совсем или декларируют незначительные суммы, например, несколько гривень.

Отправить:
Распечатать:
Теги: кино, пираты, видео, фильм, пиратство
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 