В Украине впервые хотят посадить человека за съемку в кинотеатре

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Полицейские в ходе профилактической операции "Пираты" закрыли более 30 пиратских онлайн-кинотеатров и передали в суд дело молодого человека, который снимал премьерные показы фильмов в кинотеатрах. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По материалам киберполиции было начато 19 уголовных производств в сфере нарушения прав интеллектуальной собственности, четверым лицам уже сообщено о подозрении.

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В суд впервые направлено дело в отношении жителя Кривого Рога, который снимал премьерные показы фильмов в кинотеатрах и продавал эти видео для распространения на пиратских сайтах.

Дело было квалифицировано по ч. 1 ст. 176 (Нарушение авторских и смежных прав) УК. Злоумышленнику грозит до двух лет тюрьмы.

Также в ходе операции сотрудники киберполиции разоблачили двух братьев в создании ряда пиратских ресурсов. Ежедневно, по данным правоохранителей, их ресурсы посещали более 100 000 граждан, а доходы от рекламы достигали 2 тысяч долларов ежемесячно.

Ранее в ГФС сообщили, что многие звезды украинского шоу-бизнеса не декларируют свои доходы совсем или декларируют незначительные суммы, например, несколько гривень.