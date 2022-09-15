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В Украине зафиксирован первый случай оспы обезьян

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2022, 19:31
В Украине зафиксирован первый случай оспы обезьян - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

15 сентября в Украине лабораторно подтвердили первый случай оспы обезьян. Пациент госпитализирован в медицинское учреждение для стационарного лечения, у него легкое течение болезни. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Диагностировать заболевание удалось благодаря ПЦР-исследованию, проведенному областным Центром контроля и профилактики болезней Минздрава. Сейчас идет эпидемиологическое расследование указанного случая.

По словам пациента, он не имел контактов с больными оспой обезьян и не выезжал за границу. Тем не менее появление симптомов заболевания и предварительные результаты сбора эпидемиологического анамнеза указывают на то, что пациент был инфицирован в одном из крупных городов страны.

Из симптомов заболевания у него наблюдается повышенная температура, сыпь на теле.

В целях сохранения комфорта пациента Минздрав отказался назвать область регистрации случая.

Детальнее о заболевании – на сайте МОЗ.

  • 4 августа Соединенные Штаты объявили распространение обезьяньей оспы чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения.
Вадим Ребрина
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минздрав оспа обезьян
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