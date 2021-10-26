В Украине запустили реестр осужденных за сексуальные преступления против детей – Минюст

В Украине запустили реестр людей, которые были осуждены за сексуальные преступления против детей. Об этом сообщила пресс-служба Минюста и замминистра юстиции Елена Высоцкая в эфире канала Украина 24.

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Как отмечается, реестр запущен в тестовом режиме, в него внесены данные о 171 человеке, который был привлечен к ответственности и отбывает наказание за сексуальные преступления против несовершеннолетних.

В министерстве объясняют, что реестр наполняет Минюст вместе с органами прокуратуры и суда, чтобы даже после отбытия наказания информация о таких осужденных сохранялась в этой базе. По словам Высоцкой, при создании реестра был учтен опыт США, Канады, Норвегии и большинства стран Европы.

"Природа этого реестра – обезопасить, например, учебные, лечебные учреждения или других людей, которые работают с группами детских коллективов, от того, чтобы взять такого человека на работу", – объяснила Высоцкая, ответив на уточняющий вопрос, что человек из реестра может становиться нардепом.

По словам замминистра, внедрение реестра является одним из элементов цифровизации. Полноценно пользоваться им можно будет со временем – когда он будет абсолютно наполненным.

Чиновница отметила, что сейчас есть нормативные преграды для заполнения реестра. Например, говорит она, Минюст не может внести в реестр осужденного, пока суд не примет решение, которое прямо предусматривает внесение в реестр.

По ее словам, у суда в большинстве случаев нет оснований, чтобы отказать во включении в реестр осужденного по соответствующим статьям. Но из-за такой нормы внесение в реестр не происходит автоматически.

В декабре 2019-го Верховная Рада усилила ответственность за сексуальные преступления против несовершеннолетних и ввела реестр осужденных за сексуальные преступления против детей.

В законопроекте изначально предполагалось введение добровольной химической кастрации, однако из итоговой редакции документа это положение было исключено.

Марк Сировой

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