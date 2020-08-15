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В Украину идет антициклон Emil: какой будет погода - карта

15.08.2020, 12:58
В Украину идет антициклон Emil: какой будет погода - карта - Фото
Майдан Незалежности в Киеве (Фото: neeedpix.com)

По прогнозам Укргидрометцентра, на следующей неделе в Украине ожидается до +30 градусов

15-16 августа в Украине погоду будет определять антициклон Emil, на большинстве территории без осадков. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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"В субботу на Прикарпатье - вероятность дождя и грозы", - отметила Диденко.

Карта погоды на 15 августа

По ее словам, в воскресенье по северо-востоку, в Сумской, Харьковской, Черниговской областях, увеличится облачность и возможны локальные небольшие дожди.

Температура воздуха + 24, + 28 градусов.

На севере и востоке в субботу + 19, + 24 градуса, в воскресенье потеплеет до + 23, + 27 градусов.

В Киеве в субботу, около +23 градусов, а в воскресенье до + 25, + 27 градусов.

"На следующей неделе в Украину снова вернутся +30 градусов и даже выше", - уточнила Диденко.

 

Арина Толина
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