В Украину идет антициклон Emil: какой будет погода - карта
По прогнозам Укргидрометцентра, на следующей неделе в Украине ожидается до +30 градусов
15-16 августа в Украине погоду будет определять антициклон Emil, на большинстве территории без осадков. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
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"В субботу на Прикарпатье - вероятность дождя и грозы", - отметила Диденко.
По ее словам, в воскресенье по северо-востоку, в Сумской, Харьковской, Черниговской областях, увеличится облачность и возможны локальные небольшие дожди.
Температура воздуха + 24, + 28 градусов.
На севере и востоке в субботу + 19, + 24 градуса, в воскресенье потеплеет до + 23, + 27 градусов.
В Киеве в субботу, около +23 градусов, а в воскресенье до + 25, + 27 градусов.
"На следующей неделе в Украину снова вернутся +30 градусов и даже выше", - уточнила Диденко.
- 27 июля Укргидрометцентр дал прогноз погоды на август.
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