В Украину идет антициклон: морозы усилятся - карта

Фото: iStock/Global Images Ukraine

25 января днем на большинстве территории страны днем похолодает. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Днем в Одесской области ожидается мокрый снег с дождем, на остальной территории без существенных осадков.

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На дорогах, кроме крайнего юга, местами гололедица.

Фото: meteo.gov.ua

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура днем -2, -7 градусов, в Черниговской и Сумской -10 градусов, Крыму -11 градусов.

По словам синоптика Натальи Диденко, в Украину идет антициклон, который принесет похолодание.

"Снег будет идти преимущественно на западе. В Киеве 25 января - холодно, днем -7, -9 градусов, гололедица", - уточнила Диденко.

23 января 2019 года из-за снега в Киеве отмечались большие пробки и "тягучки", часть из них оценивалась в 9 баллов по 10-балльной шкале.