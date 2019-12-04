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В Украину идет антициклон Sarena: какой будет погода - карта

В Украину идет антициклон Sarena: какой будет погода - карта - Фото
Иллюстративное фото: Сергей Долженко/ЕРА
04.12.2019, 08:19

По словам синоптиков, на дорогах - скользко, особенно утром и вечером

Снегопады и мокрый снег 4 декабря уйдут за пределы Украины, а на место атмосферных фронтов придет антициклон Sarena. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

В среду в большинстве областей Украины осадки маловероятны, лишь во второй половине дня и вечером мокрый снег возможен на Волыни, Ровенской, Житомирской, Черниговской и Киевской областях. Ветер будет с запада, умеренный, порывистый.

Температура воздуха днем ​​в Украине от -3 до +2 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

На дорогах - скользко, особенно утром и вечером.

В Киеве днем ​​около нуля. В течение дня существенные осадки - вряд разве что вечером есть возможность небольшого мокрого снега.

Диденко уточнила, что в течение недели температура воздуха в Украине повысится, осадков не будет.

  • 24 ноября во Львове выпал первый снег.

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