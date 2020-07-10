В Украину идет антициклон Xabi: какой будет погода - карта

По прогнозам Укргидрометцентра, с 13 июля ожидается незначительное похолодание

Сегодня в Украину придет антициклон Xabi, который принесет сухую и солнечную погоду. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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По ее словам, во второй половине дня 10 июля в западных областях - дожди с грозами.

Ветер будет юго-западный, небольшой, максимум умеренный. Температура воздуха ближайшей ночью +12, +19 градусов, днем ​​ + 24, + 29 градусов, на юге местами до +30 градусов.

Карта погоды на 10 июля (фото - meteo.gov.ua)

В Киеве 10 июля - без осадков, максимальная температура воздуха +26, +27 градусов.

"В субботу и воскресенье столбики термометров поднимутся до +30, +32 градусов, а с понедельника в столицу снова придет свежий комфортный воздух", - уточнила Диденко..

12 июля в западных областях из-за прихода активных атмосферных фронтов с запада Европы, ощутимо похолодает, пройдут грозовые ливни, на остальной территории преимущественно сухо, кроме Крыма и Николаевской области.

В этом году июль будет на один-два градуса жарче средних многолетних значений предыдущих лет. Количество осадков выпадет в пределах нормы

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Арина Толина

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