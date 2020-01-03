В Украину идет антициклон Xia: какой будет погода - карта

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3 января антициклон по имени Xia сделает в Украине сухую погоду, иногда даже солнечную погоду. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

По ее словам, ветер в Украине обещает быть юго-западным или западным, от небольшого до максимум умеренного.

Температура днем +​​1, +5 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

"В Киеве в пятницу будет сухо, возможно, даже солнечно, днем ​​+2, + 4 градуса", - отметила Диденко.

4 января в западе появятся осадки в виде мокрого снега и дождя, 5 января осадки распространятся на большую часть территории Украины.

6-7 января ожидается похолодание.

2019- й год побил очередной температурный рекорд и стал самым теплым за всю историю наблюдений в Украине.

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