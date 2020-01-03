В Украину идет антициклон Xia: какой будет погода - карта

3 января антициклон по имени Xia сделает в Украине сухую погоду, иногда даже солнечную погоду. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.
По ее словам, ветер в Украине обещает быть юго-западным или западным, от небольшого до максимум умеренного.
Температура днем +1, +5 градусов.
Фото: meteo.gov.ua
"В Киеве в пятницу будет сухо, возможно, даже солнечно, днем +2, + 4 градуса", - отметила Диденко.
4 января в западе появятся осадки в виде мокрого снега и дождя, 5 января осадки распространятся на большую часть территории Украины.
6-7 января ожидается похолодание.
Читайте также: Синоптики рассказали, когда ждать снега: погода, карта