В Украину идет атмосферный фронт: дождь с мокрым снегом, штормовой ветер - карта

Сегодня, 10 апреля, в Украину придет атмосферный фронт, прогнозируется штормовой ветер. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Температура воздуха несколько снизится в северных и западных областях, до +11, +15 градусов. На остальной территории теплая погода удержится, +15, +22 градуса.
Карта погоды на 10 апреля (фото - meteo.gov.ua)
"Ветер перейдет на северо-западный и усилится иногда даже до штормовых значений, до 15-20 м/с", - отметила Диденко.
По ее словам, в Киеве 10 апреля также температура воздуха понизится до дневных +11, +12 градусов, ожидается сильный ветер.
В понедельник снова потеплеет.
"Однако во вторник-среду, 14-15 апреля, в Украине ожидается существенное изменение погоды: резко похолодает, до +5, +10 градусов, пройдут дожди, местами даже с мокрым снегом, будет сильный ветер, а в ночь на среду ожидаются заморозки", - сказала Диденко.
Карта погоды на 14 апреля (фото - meteo.gov.ua)
Она уточнила, что потепление возобновится с 16 апреля.