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В Украину идет атмосферный фронт: дождь с мокрым снегом, штормовой ветер - карта

В Украину идет атмосферный фронт: дождь с мокрым снегом, штормовой ветер - карта - Фото
Весенние заморозки (фото - pixabay.com)
10.04.2020, 11:04

По прогнозам Укргидрометцентра, 14-15 апреля ожидается похолодание до + 5, + 10 градусов, дожди, местами с мокрым снегом

Сегодня, 10 апреля, в Украину придет атмосферный фронт, прогнозируется штормовой ветер. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха несколько снизится в северных и западных областях, до +11, +15 градусов. На остальной территории теплая погода удержится, +15, +22 градуса.

Карта погоды на 10 апреля: фото

Карта погоды на 10 апреля (фото - meteo.gov.ua)

"Ветер перейдет на северо-западный и усилится иногда даже до штормовых значений, до 15-20 м/с", - отметила Диденко.

По ее словам, в Киеве 10 апреля также температура воздуха понизится до дневных +11, +12 градусов, ожидается сильный ветер.

В понедельник снова потеплеет.

"Однако во вторник-среду, 14-15 апреля, в Украине ожидается существенное изменение погоды: резко похолодает, до +5, +10 градусов, пройдут дожди, местами даже с мокрым снегом, будет сильный ветер, а в ночь на среду ожидаются заморозки", - сказала Диденко.

Карта погоды на 14 марта: фото

Карта погоды на 14 апреля (фото - meteo.gov.ua)

Она уточнила, что потепление возобновится с 16 апреля.

Арина Толина
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Наталья Диденко ветер погода снег дождь карта
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