В Украину идет атмосферный фронт: грозы, шквалы, есть вероятность смерчей

Синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды на западе, центре и юге

По данным Укргидрометцентра, 7 июля в западных областях - грозы, порывы ветра 15-20 м/с, дожди. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Днем в Киевской, Одесской и Николаевской областях, области, на севере и центре ожидаются грозы, при грозах в отдельных районах - сильные ливни, град и шквалы 17-22 м /с (І уровень опасности).

Синоптик Наталья Диденко уточнила, что в Украину идет атмосферный фронт.

"Дожди в большинстве областей Украины могут переходить в сильные ливни, а во время гроз вероятны шквалы и град. Учитывая чрезвычайные контрасты в зоне фронта, от +18 до +38 градусов, есть вероятность смерчей", - предупредила синоптик.

Фото: meteo.gov.ua

На востоке – без осадков, воздух прогреется до +38 градусов, на юге во многих центральных областях ожидается +30, + 38 градусов. На западе похолодает до + 18, + 23 градуса, на севере и в Винницкой области предполагается + 24, + 29 градусов.

"В среду, 8 июля, в Киеве существенно посвежеет, столбики термометров упадут до +22 градусов. Сильная жара на юге и востоке Украины ослабнет 9-10 июля", - добавила Диденко.

По ее словам, в дальнейшем в Киеве в течение недели сильная жара маловероятна, температура воздуха будет колебаться в комфортных пределах.

Карпатском регионе ожидается подъем уровня воды в реках. 7 июля сообщалось , что в

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Арина Толина

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