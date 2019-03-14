В Украину идет атмосферный фронт: какой будет погода - карта

Фото: iStock/Global Images Ukraine

В Украину идет атмосферный фронт из Польши, который принесет облачную погоду с осадками на западе и севере страны. Об этом у себя в Facebook сообщила синопик Наталья Диденко.

"В западных и северных областях Украины плюс в Винницкой снова будет облачно и с осадками. До Сумщины осадки не дойдут. В южной части, в большинстве центральных областей и на юге удержится сухая погода, которую организует антициклон Gabi", - отметила Диденко.

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Фото: meteo.gov.ua

По ее словам, ветер будет южного направления, 5-10 м/с, на западе возможны порывы до 15 м/с.

Синоптик уточнила, что температура днем ​​ожидается до + 8 градусов, в Одесской области, в Черновицкой области и Закарпатье до + 9, + 11 градусов.

"В Киеве в четверг солнце скроется за фронтальными облаками, возможны небольшие осадки, днем ​​ + 8 градусов. Из ближайшей перспективы - роскошными синоптическими днями будут воскресенье и понедельник", - добавила Диденко.

11 марта 2019 года в 15 областях Украины синоптики объявили второй уровень опасности из-за сильного ветра.