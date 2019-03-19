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19.03.2019, 10:32

В Украину идет атмосферный фронт: какой будет погода - карта

В Украину идет атмосферный фронт: какой будет погода - карта - Фото
Фото: depositphotos.com

По прогнозам Укргидрометцентра, атмосферный фронт снизит температуру воздуха на западе и севере

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19 марта в Украину придет атмосферный фронт, который принесет дожди. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

По ее словам, дожди ожидаются вдоль полосы "Винниччина-Киевщина-Житомирщина-Черниговщина".

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Атмосферный фронт снизит температуру воздуха в западных и северных областях Украины.

Фото: meteo.gov.ua

"За этой условной полосой существенные осадки не предусматриваются. Теплее ожидается воздуха на востоке, юге и во многих центральных областях", - уточнила Диденко.

Она добавила, что в Киеве ожидается похолодание до + 8, + 10 градусов, дождь.

19 марта в Винницкой области, Черновицкой области ожидается до + 22 градуса.

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Теги: Наталья Диденко, погода, дождь, атмосферный фронт
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