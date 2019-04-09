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09.04.2019, 08:41

В Украину идет атмосферный фронт: какой будет погода - карта

В Украину идет атмосферный фронт: какой будет погода - карта - Фото
Фото: pixabay.com

По прогнозам Укргидрометцентра, на большинстве территории ожидается похолодание с 11 апреля

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9 апреля в Украину придет атмосферный фронт, на западе - дожди, похолодает. Об этом у себя в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Похолодание ожидается в пределах + 10, + 14 градусов. В большинстве областей Украины осадки маловероятны, будет теплая погода, максимальная температура воздуха завтра предполагается днем ​​+ 20 градусов", - отметила Диденко.

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По ее словам, в Киеве вторник ожидается теплым - до +18 градусов, без осадков, только вечером возможен дождь.

Фото: meteo.gov.ua

"В среду погода существенно не изменится. В четверг, 11 апреля, в Киеве похолодает и появится дождь", - уточнила синоптик.

2 апреля сообщалось, что в Украину идет антициклон Jana.

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Теги: Наталья Диденко, погода, карта, атмосферный фронт
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