В Украину идет атмосферный фронт: какой будет погода - карта

Весна (фото - pixabay.com)

Сегодня, 3 мая, на большинстве территории страны ожидается потепление. Об этом у себя в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в течение дня столбики термометров поднимутся до + 15, + 20 градусов, а при прояснениях до + 20, + 23 градусов.

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"Подойдут новые дожди, атмосферный фронт обусловит влажную погоду в большинстве областей Украины. Меньше вероятность осадков, больше солнца можно будет увидеть на северо-востоке, в центральных областях и в Крыму", - уточнила синоптик.

Фото: meteo.gov.ua

В Киеве пятница будет влажной, однако теплой. Температура воздуха в столице днем ожидается до + 18, + 19 градусов.

В воскресенье, 5 мая, дождь – только на западе и до +20 градусов, а с 6 мая придут снова дожди и похолодание.

28 апреля в Золочевском районе Львовской области прошел сильный дождь с градом, в результате чего подтопило один жилой дом, подвал, хозяйственные строения и три приусадебных участка.