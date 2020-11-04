В Украину идет атмосферный фронт: какой будет погода – карта

По прогнозам Укргидрометцентра, 6-8 ноября мощный антициклон определит по всей Украине сухую погоду

Среда, 4 ноября, в Украине будет без дождей, 5 ноября ожидаются осадки на западе и севере. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Температура воздуха сегодня в течение дня будет колебаться в пределах +9, +14 градусов, на юге и востоке ожидается теплая погода, +12, +17 градусов.

Периодические туманы. В Киеве – без дождя, днем ​​около +10 градусов.

"В четверг придет атмосферный фронт, который принесет дожди в западные и северные области Украины, на западе после прохождения фронта 5 ноября похолодает до + 5, + 9 градусов", – отметила Диденко.

По ее словам, 6, 7 и 8 ноября мощный антициклон определит по всей Украине сухую, без существенных холодов, погоду.

"Существенное понижение температуры воздуха, ориентировочно, предполагается со второй половины следующей недели", – уточнила Диденко.

23 октября сообщалось, что в ноябре в Украине средняя температура воздуха составит 0, +8 градусов, в горах будет 0, +3 градуса.

Арина Толина

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