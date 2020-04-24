Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Украину идет атмосферный фронт: какой будет погода на выходных - карты

В Украину идет атмосферный фронт: какой будет погода на выходных - карты - Фото
Фото: pixabay.com
24.04.2020, 10:51

По прогнозам Укргидрометцентра, 25-26 апреля на большинстве территории страны ожидаются дожди

24 апреля температура воздуха будет + 14, + 19 градусов, на выходных, 25-26 апреля, на большинстве территории страны - дожди. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По ее словам, существенные осадки сегодня маловероятны, местами на востоке и центре, а также локально в западных областях.

Карта погоды на 24 апреля

Карта погоды на 24 апреля (фото - meteo.gov.ua)

В Киеве 24 апреля погода ожидается теплой, до +18 градусов, без существенных осадков с западным умеренным ветром.

Диденко уточнила, завтра дожди пройдут в большинстве областей. "Атмосферный фронт принесет влагу дождливую погоду на западе, севере, в центральных областях и в Харьковской области", - добавила Диденко.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

В Луганской, Донецкой областях и в южной части Украины будет преобладать сухая воздушная масса.

"Ветер остается завтра западным, в субботу перейдет на юго-западный, в воскресенье, за фронтом, будет северным. В воскресенье возможны порывы до 15-20 м/с", - отметила Диденко.

Карта погоды на 25 апреля

Карта погоды на 25 апреля (фото - meteo.gov.ua)

Синоптик добавтла, что в субботу в столице пройдут дожди, которые принесет атмосферный фронт, в воскресенье-понедельник немного похолодает, а со вторника в Киеве снова потеплеет.

Карта погоды на 26 апреля

Карта погоды на 26 апреля (фото - meteo.gov.ua)

  • 16 апреля Киев и пригород накрыла пылевая буря, в результате чего видимость на дорогах значительно ухудшилась.
Арина Толина
Еще по теме
Напишите нам
Наталья Диденко погода карта выходные
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 