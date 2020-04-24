В Украину идет атмосферный фронт: какой будет погода на выходных - карты

Фото: pixabay.com

24 апреля температура воздуха будет + 14, + 19 градусов, на выходных, 25-26 апреля, на большинстве территории страны - дожди. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По ее словам, существенные осадки сегодня маловероятны, местами на востоке и центре, а также локально в западных областях.

Карта погоды на 24 апреля (фото - meteo.gov.ua)

В Киеве 24 апреля погода ожидается теплой, до +18 градусов, без существенных осадков с западным умеренным ветром.

Диденко уточнила, завтра дожди пройдут в большинстве областей. "Атмосферный фронт принесет влагу дождливую погоду на западе, севере, в центральных областях и в Харьковской области", - добавила Диденко.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

В Луганской, Донецкой областях и в южной части Украины будет преобладать сухая воздушная масса.

"Ветер остается завтра западным, в субботу перейдет на юго-западный, в воскресенье, за фронтом, будет северным. В воскресенье возможны порывы до 15-20 м/с", - отметила Диденко.

Карта погоды на 25 апреля (фото - meteo.gov.ua)

Синоптик добавтла, что в субботу в столице пройдут дожди, которые принесет атмосферный фронт, в воскресенье-понедельник немного похолодает, а со вторника в Киеве снова потеплеет.

Карта погоды на 26 апреля (фото - meteo.gov.ua)

16 апреля Киев и пригород накрыла пылевая буря, в результате чего видимость на дорогах значительно ухудшилась.